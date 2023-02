Roma, la beffa è doppia: colpisce due legni e chiede un rigore, ma cade nel finale

(...) Il Salisburgo batte la Roma grazie a un 1-0 santificato da una rete di testa di Capaldo a pochi minuti dalla doccia. Pur non brillando affatto, i giallorossi avrebbero meritato di vincere, non fosse altro che per i due legni colpiti da Cristante e Belotti e per un possibile rigore nel primo tempo su cui Mou recriminerà nel post-partita (...) Sulla fascia sinistra il Faraone tenta di alzare il baricentro con sgroppate mai banali. In una di questa, al 24’, un suo cross genera un colpo di testa di Abraham che Kohn blocca. Due minuti ed è Zalewski, stavolta dalla fascia destra, a trovare l’inglese, che stavolta però non trova la porta. L’occasione più grande però arriva al 43’, quando uno straordinario lancio di prima di Cristante trova Tammy che, dopo essersi sbarazzato di Pavlovic, tira solo addosso al portiere in uscita. (...) La ripresa comincia con l’ansia Dybala, lasciato nello spogliatoio per un problema muscolare. Al suo posto tocca a Celik, che consente a El Shaarawy di appostarsi alle spalle di Abraham e a Zalewski di tornare sulla prediletta fascia sinistra. (...) Al 24’, su angolo di Pellegrini, è Cristante a colpire la base del palo, mentre al 36’ — dopo cambi in vista campionato — su corner di Zalewski, la carambola innescata da Smalling e Belotti costringe il portiere a deviare sulla traversa. Sembrerebbe la certificazione del pari, ma al 43’ un cross di Pavlovic pesca Capaldo che di testa sigla la beffa. (...)

(gasport)