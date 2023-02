Roma implacabile contro le piccole: a Lecce cerca l'ennesima vittoria

La Roma ha raggiunto Lecce senza Karsdorp e con un Wijnaldum in più, dove affronterà la squadra di Baroni con l'obiettivo di restare protagonista nella corsa alla Champions. Un ruolo che i giallorossi di Mourinho hanno costruito migliorando lo score contro le big ma soprattutto facendo il proprio dovere contro le formazioni della parte destra della classifica, come il Lecce.

Contro le squadre che si trovano dall'11ma alla 20ma posizione (la Juventus è considerata decima, anche se ha gli stessi punti del Monza e dell'Empoli) i giallorossi hanno fatto praticamente percorso netto:.

La Roma ha ottenuto successi contro Cremonese, Sampdoria, Verona, Spezia, Salernitana, Lecce, Fiorentina, Empoli (due volte) e Monza. A cinque giorni dalla trasferta di Europa League a Salisburgo (andata dello spareggio per i quarti di finale), e quindi con tutto il tempo per recuperare, Mourinho darà spazio alla formazione titolare, con un solo dubbio sugli esterni, dove Zalewski, El Shaarawy e Celik si giocano due maglie. A rimanere fuori dovrebbe essere il turco, con l'ex Primavera spostato a destra e il Faraone a sinistra. Per il resto, in difesa ci sarà Smalling insieme a Ibanez e Mancini, in mezzo al campo Cristante e Matic, con Pellegrini e Dybala alle spalle di Abraham.

Partito anche Gini Wijnaldum, alla prima convocazione in campionato dopo l'esordio a Salerno, lo scorso 14 agosto. «I primi minuti di gioco si avvicinano», ha scritto sui social il centrocampista olandese.

