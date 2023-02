ROMA-HELLAS VERONA: le probabili formazioni dei quotidiani. Ballottaggio Karsdorp-Celik, Bove titolare. Chance per Solbakken

Archiviata la sconfitta europea contro il Salisburgo, la Roma è chiamata a conquistare punti importanti per continuare a lottare per assicurarsi un posto in Champions League. L’avversario odierno è l’Hellas Verona e la partita, valida per la ventitreesima giornata di Serie A, è in programma questa sera allo Stadio Olimpico (nuovamente sold out) alle 20:45. José Mourinho è costretto a fare turnover sia per necessità (out Dybala e Pellegrini in forte dubbio) sia in vista dell’impegno di giovedì prossimo, quando la Roma proverà a ribaltare l’1-0 dell’andata contro il Salisburgo. Contro la formazione scaligera lo Special One dovrebbe riconfermare il trio Mancini-Smalling-Ibanez davanti a Rui Patricio, ma il difensore centrale inglese potrebbe riposare al suo posto non è escluso l'inserimento di Kumbulla. Sulla fascia sinistra Zalewski è sicuro di giocare, mentre a destra c'è il ballottaggio tra Celik e Karsdorp. A centrocampo spazio a Cristante e Bove, mentre in attacco El Shaarawy sarà affiancato da uno tra Solbakken e Volpato (il primo è in vantaggio). Il centravanti sarà Abraham.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Bove, Zalewski; Solbakken, El Shaarawy; Abraham.

CORRIERE DELLO SPORT - Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Bove, Zalewski; Solbakken, Abraham, El Shaarawy.

TUTTOSPORT - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Bove, Zalewski; Pellegrini, El Shaarawy; Abraham.

IL MESSAGGERO - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Bove, Zalewski; Solbakken, El Shaarawy; Abraham.

IL TEMPO - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Bove, Zalewski; Volpato, El Shaarawy; Abraham.