ROMA-EMPOLI: le probabili formazioni dei quotidiani. Tornano Abraham, Dybala e Smalling dal 1'

La Roma questa sera dovrà dimostrare di aver incassato la sconfitta e dovrà subito riscattare la sconfitta contro la Cremonese. Alle 18 gli uomini di Mourinho scenderanno in campo contro l’Empoli in un Olimpico sold Out. Torna Abraham al centro dell’attacco, El Shaarawy sulla fascia sinistra. Confermati i pilastri difensivi. Di nuovo Abraham e Dybala dal 1'.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini; Abraham.

