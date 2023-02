Roma, che scivolone

Balla Ballardini sulla Coppa Italia e sulla Roma brutta, confusa e fischiata dal suo pubblico. [...] Una partita perfetta, un gol per tempo: il rigore di Dessers e lo strampalato autogol di Celik. In pieno controllo nel primo tempo, in ripartenza chirurgica nel secondo. Alla Roma è rimasta la rete di Belotti prima del fischio finale, il palo di Abraham e poco altro. La Coppa Italia poteva cambiare la stagione dei giallorossi, in finale andrà invece una tra Fiorentina e Cremonese. E quindi anche tutti i calcoli sulle prossime coppe europee, già complicati dalla Juve, potrebbero cambiare. Per la Roma, una serataccia, anzi una settimana da dimenticare se aggiungiamo il Napoli e il caso Zaniolo.

(gasport)