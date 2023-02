Roma, c'è la Real Sociedad. Mou si gode Spinazzola

Con la vittoria contro il Salisburgo, e il passaggio agli ottavi di finale di Europa League, è iniziata la fase 2 della stagione romanista, quella che dovrà portare, passando per la coppa o per il campio nato, i giallorossi alla qualificazione in Champions League. Il prossimo ostacolo, in ordine cronologico, sulla strada romanista è rappresen tato dalla Cremonese (martedi alle 18.30), squadra che ha aperto l'unica vera crepa, finora, della stagione eliminando la Roma dalla Coppa Italia. Sul cammino europeo della formazione di Mourinho, invece, c'è un altro ostacolo duro da superare: dall'urna di Nyon, infatti, è uscito il nome della Real Sociedad, formazione terza nella Liga spagnola alle spalle di Barcellona e Real Madrid, alla sua migliore stagione negli ultimi anni.

Non un'avversaria insormontabile, come forse lo sarebbe stato l'Arsenal capolista in Premier, ma sicuramente sarà un doppio confronto difficile ed equilibrato. […] Giocando ogni tre giorni partite decisive, lo Special One avrà bisogno di attingere a tutta la rosa. In questo senso la gara col Salisburgo ha restituito al tecnico almeno un paio di certezze e una speranza: le certezze sono Spinazzola e Belotti, la speranza è Wijnaldum. L'esterno sembra tornato il protagonista dell'Europeo vinto in maglia azzurra, anche se il continuo richiamo a quel periodo non sembra fargli troppo piacere («Penso solo al presente e al futuro»); dopo un inizio di stagione complicato, con qualche problema fisico di troppo, si è ripreso la titolarità della fascia sinistra, facendo traslocare

Zalewski a destra. [...]

(corsera)