Roma, bunker e Dybala. Solo i soldi della Champions possono trattenere Mou

[...] Dalla stagione 1992-93 il club giallorosso ha incassato dalle partecipazioni alla Champions circa 450 milioni. Una cifra non certo banale, anche perché depurata dai diritti tv, botteghino e tanto altro, che la farebbero probabilmente quasi raddoppiare. Ma è la passione che ha fatto battere il cuore dei tifosi, e così la notte indimenticabile per eccellenza resta quella del 10 aprile 2018, quando la Roma, battendo in casa 3-0 il Barcellona di Messi, approdò in semifinale di Champions [...] Solo la semifinale contro il Liverpool, causa arbitraggio nel ritorno tolse il sorriso. Adesso, dopo quattro anni, tocca a José Mourinho provare a riportare la Roma in Champions. [...] E mentre la proprietà, come ha certificato il general manager Tiago Pinto, è convinta di avergli messo a disposizione una squadra che può entrare fra le prime quattro, l’allenatore portoghese ritiene «un miracolo» il bottino di punti che ha il suo gruppo. [...] Mai come questa volta, poi, il futuro di Mourinho può essere legato alla qualificazione alla coppa regina. [...] Morale: per la Roma la Champions può essere decisiva per trattenere Mou. Altrimenti un grande amore, e tanti soldi, potrebbero sfiorire insieme.

(gasport)