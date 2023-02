Roma al terzo posto, si propone Isco svincolato

Mou sorride per il terzo posto in classifica ma non per la telenovela Zaniolo che gli ha tolto un calciatore importante. Il portoghese ha poca fiducia nelle alternative, vedi Solbakken, che in ogni caso non potrà essere reinserito nella lista per l'Europa League. In soccorso di Tiago Pinto e dello Special One potrebbe arrivare un altro portoghese, Jorge Mendes, che tra i suoi assistiti ha Isco, ex Real Madrid, che ha da poco rescisso il contratto con il Siviglia.

L'ingaggio elevato del calciatore rappresenta un problema. Nei giorni scorsi Isco è stato ad un passo dall'Union Berlino, ma la trattativa è saltata dopo che il trequartista, 31 anni da compiere, aveva già effettuato le visite mediche. Secondo Sport Bild a far saltare l'affare è stata la richiesta da parte della Gestifute di un secondo bonus da 1,5 milioni relativo al secondo anno di contratto dopo quello, dello stesso importo, alla firma. I tedeschi non hanno accettato e Isco si è ritrovato di nuovo senza squadra. Da qui l'idea Roma, che potrebbe prendere forma nelle prossime ore.

In attesa di novità dal mercato, ieri José Mourinho ha ritrovato la squadra a Trigoria, dove ha cominciato a preparare la trasferta di Lecce. La buona notizia riguarda la presenza in gruppo di Paulo Dybala, che contro l'Empoli aveva accusato una contusione lombare che aveva fatto spaventare i romanisti. La seconda buona notizia riguarda Gini Wijnaldum, sceso in campo per un test con i giovani della Primavera insieme ai calciatori che non hanno giocato contro l'Empoli. Per l'olandese sembra arrivato il momento del secondo esordio in giallorosso, dopo i 12 minuti 12 giocati a Salerno il 14 agosto.

(Corsera)