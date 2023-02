Roma, adesso bisogna vincere. E il re di Coppe sa come si fa

Gli occhi di tigre, forse, li ha lasciati nell’armadietto dello spogliatoio per stasera. José Mourinho sembra avere lo sguardo di chi ha visto giorni migliori, ma le coppe europee sono il suo terreno di caccia, quello che gli ha consentito – solo a maggio scorso – di alzare al cielo la mano aperta, ad indicare la cinquina di trionfi che lo ha caratterizzato. [...] Così Mago Mou cerca di analizzare la condizione delle sue stelle per decidere quella che potrebbe essere la formazione migliore. «Cercheremo di ribaltare il risultato bugiardo dell’andata, perché la squadra non meritava di perdere. Dobbiamo fare una grande partita per passare il turno». Per farlo, però, occorre che Dybala, Abraham e Pellegrini possano dare il loro contributo, ma la domanda è: in che percentuale? «È dura – ammette l’allenatore portoghese –, non mi piace questa situazione. Io voglio andare a letto avendo già tutto chiaro in mente, ma non sarà così questa volta. Le decisioni finali su Pellegrini, Dybala e Abraham verranno prese domani mattina (oggi, ndr), sono in dubbio», facendo capire che schierare tre giocatori tutti insieme non sarà il massimo. Lo stesso vale anche per un Wijnaldum in crescita, per cui spende una frase non banale: «È un’opzione». A spingere la Roma ci sarà ancora una volta un Olimpico al 24° tutto esaurito, con la società che fa sapere come sia stata superata già domenica scorsa la quota del milione di spettatori complessivi. [...]

(gasport)