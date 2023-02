Roma addormentata, blitz della Cremonese. Zaniolo invoca la pace

[...] Uscita frastornata dal mercato, la Roma esce anche dalla Coppa Italia e accende la festa della Cremonese, unica tra le 20 squadre di serie A che non ha ancora vinto una partita in campionato, ma che vola in semifinale di Coppa. I grigiorossi double face raddoppiano il miracolo: dopo quello del Napoli si prendono lo scalpo della Roma. […] Mou ha lasciato in panchina Dybala, Abraham e Smalling per poi farli entrare nella ripresa. Hanno deciso una paperissima di Kumbulla e un autogol di Celik. La Roma, insomma, continua a farsi male da sola. [...] Nicolò Zaniolo ha provato a fare la prima mossa dopo i piatti in faccia dei giorni scorsi: “Il futuro è nelle nostre mani: io tendo la mia mano e mi metto a completa disposizione della famiglia della Roma“, ha detto all’Ansa.

(corsera)