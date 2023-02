Roma, a Cremona parte l’assalto al secondo posto

Vendicare la clamorosa eliminazione in Coppa Italia e prendersi, seppure in coabitazione, il secondo posto in campionato. Vincendo domani sera a Cremona (ore 18.30, arbitro Piccinini, diretta tv su Dazn), la Roma potrebbe sfruttare l’occasione concessa dalla sconfitta dell’Inter a Bologna e consolidare la sua posizione nella corsa ad un posto in Champions League. [...] Ieri Mourinho ha incassato anche una buona notizia, cioè il ritorno di Abraham: l’attaccante inglese, infatti, ha tolto i punti di sutura alla palpebra sinistra e si è allenato insieme ai compagni, senza indossare la mascherina protettiva che aveva utilizzato nei pochi minuti in cui è sceso in campo contro il Salisburgo. A questo punto la sua presenza domani contro la Cremonese è possibile, condizionata ovviamente all’ok dei medici che dovranno valutarlo nelle prossime ore. [...] Si avvicina sempre di più l’esordio da titolare di Wijnaldum, che migliora di partita in partita. [...]

(corsera)