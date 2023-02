Rizzitelli: “Roma molto più forte del Salisburgo, anche all’andata ha dominato”

GASPORT - Ruggiero Rizzitelli, ex calciatore della Roma, ha rilasciato un’intervista al quotidiano parlando della partita di questa sera contro il Salisburgo. Queste le sue parole:

Rizzitelli, stasera per la Roma non c’è alternativa alla vittoria?

«Direi di sì, è obbligatorio riuscirci, anche perché altrimenti si va fuori. Dovessi giocarmi anche solo un euro lo farei proprio sulla Roma, che è nettamente più forte. E la squadra di Mourinho lo ha dimostrato anche nella sfida di andata, dove il risultato le è stato avverso, ma sul piano del gioco i giallorossi sono andati molto meglio».

[...]

Che Olimpico si aspetta?

«Basta ricordare i 24 sold out per capire di cosa stiamo parlando. Di solito si parla di dodicesimo uomo in campo, in questo caso siamo sempre in 13. La gente sa quanto vale la sfida di stasera, lo stadio sarà caldissimo».