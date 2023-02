Rivincita da Champions: Roma a Cremona in cerca di riscatto, in avanti ballottaggio Abraham-Belotti

LEGGO (F. BALZANI) - Un vendetta dal sapore di altissima classifica. Stasera (ore 18,30) la Roma proverà a espugnare Cremona per raggiungere il secondo posto occupato dalle milanesi e dimenticare l'eliminazione in coppa Italia patita proprio contro la squadra di Ballardini. Tre punti pesantissimi quelli in palio, e una sola assenza che fa rumore. Mancherà, infatti, lo squalificato Smalling e si tratta di un inedito assoluto quest'anno. L'inglese in campionato ha sempre giocato (col Monza è entrato dopo pochi minuti) garantendo una solidità difensiva da record: la Roma è la seconda squadra in serie A che concede meno tiri a partita. Lo scorso anno senza il vegano al centro della difesa sono arrivate la debacle di Bodo e le rovinose sconfitte contro Lazio, Verona e Venezia. Ma era un'altra Roma, questa del 2023 ha accumulato una media di 2,3 punti a partita. Solo il Napoli ha fatto meglio. Lo sa anche Ballardini: «Mou vuole la Champions, non sarà come in coppa Italia».

Al posto di Smalling è quasi certo l'utilizzo di Kumbulla (disastroso in coppa Italia contro la Cremonese), ma occhio anche alla candidatura di Llorente. Mourinho potrà contare su tutto il resto della rosa e per la prima volta potrà dosare le forze in vista degli impegni con Juve e Real Sociedad. La curiosità più alta sarà per Wijnaldum che dovrebbe partire dall'inizio 290 giorni dopo l'ultima volta. Al posto di Pellegrini o (più probabile) al fianco di Cristante. Cambi anche sulle fasce dove almeno uno tra Karsdorp ed El Shaarawy troverà spazio. Davanti il ballottaggio più acceso è tra Abraham e Belotti. Tammy ha recuperato dall'infortunio alla palpebra e ha una gran voglia di giocare titolare, ma la maxi-prestazione del Gallo col Salisburgo fa riflettere Mou. Il tecnico, come di consueto, non ha parlato alla vigilia ma in questi giorni a Trigoria è apparso decisamente più sereno. A marzo potrebbe andare in scena un incontro coi Friedkin per discutere il futuro.

Futuro che potrebbe vedere Vicario tra i pali. Pinto ha superato la concorrenza anche grazie al lavoro di Giuffrida. Se ne riparlerà in futuro. Stasera c'è un secondo posto da agguantare.