Resa dei conti in Curva Sud: "Allerta scontri tra romanisti"

I Fedayn potrebbero rientrare all'Olimpico questa sera per Roma-Hellas Verona, dopo un'assenza che dura dal 4 febbraio scorso. Il gruppo storico della Curva Sud ha deciso di non partire neanche per Salisburgo, dove i tifosi in trasferta hanno fatto il tifo ed esposto striscioni come se nulla fosse accaduto, evitando ogni manifestazione in solidarietà dei compagni. Oggi quindi i Fedayn potrebbero tornare e non è esclusa l'ipotesi di un regolamento di conti tra i gruppi. L'agguato dei serbi infatti è dispiaciuto a molti, ma non a tutti, come ad esempio il Gruppo Roma. Oggi c'è comunque allerta massima allo Stadio Olimpico.

(La Repubblica)