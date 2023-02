Real Sociedad per Mou, pericolo Oyarzabal

Se la Roma è quella vista contro il Salisburgo, si puó fare. Dopo il sorteggio di Nyon il pensiero è comune tra i tifosi giallorossi. La Real Sociedad è forte e la "nuova" Roma di Mourinho non ha paura di nessuno. […] Tutto si basa su una struttura di squadra solida guidata da Imanol Alguacil. L'allenatore siede sulla panchina della Real Sociedad dal 2018 e nell'ultimo quadriennio ha risollevato i baschi dai bassifondi della Liga, vincendo nel 2020 una Coppa del Re. […] L'esperienza europea è poca ma i diversi pericoli offensivi ben si bilanciano con una sorprendente solidità difensiva. In Europa League hanno subito solo due gol, mantenendo la porta inviolata in ben quattro occasioni. Ma in casa, giocando spesso a viso aperto, concedono tanto. Un aspetto importante in vista della gara di ritorno.

(La Repubblica)