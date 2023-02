Rabbia Mou: «Partita dominata, ma se non segni la fine è questa»

Sconfitta immeritata per la Roma, che perde 1-0 a Salisburgo ma torna a casa con la consapevolezza di potersela giocare alla pariper il passaggio del turno. (...) Mourinho non è soddisfatto, ma non punta il dito contro i suoi calciatori. «Abbiamo dominato la partita - le sue parole - abbiamo avuto sempre il controllo, Rui Patricio non ha mai corso pericoli. Noi, invece, abbiamo sbagliato diverse occasioni incredibili: aver preso gol quasi all'ultimo minuto è stato profondamente ingiusto, ma il calcio è Così, lo sappiamo bene». (...) Com'era già successo in stagione, contro il Napoli e contro l'Atalanta ad esempio, i giallorossi hanno creato tanto ma non soni riusciti a concretizzare. «Bisogna mettere la palla dentro, se non lo fai, rischi di perdere le partite». Nonostante la sconfitta è comunque una prestazione che fornisce degli spunti positivi. «Noi sappiamo chi siamo e quali sono le nostre qualità, conosciamo anche i nostri limiti. Quando diamo il massimo non posso dire niente di

negativo ai miei uomini» La brutta notizia di giornata, oltre al ko, è stata la sostituzione forzata di Dybala (...) Sarà difficile vederlo in campo domenica sera all'Olimpico contro il Verona, l'obiettivo è averlo a disposizione per la gara di ritorno con il Salisburgo. (...)

(corsera)