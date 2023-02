Qualità e contrasti: Wijnaldum è pronto

Gini Wijnaldum è tornato ed è finalmente pronto a scendere in campo per una partita ufficiale. Ieri il centrocampista olandese ha giocato il test contro la Primavera che ha dato esiti più che positivi. Mourinho nella giornata di ripresa degli allenamenti ha deciso di impegnare ieri i calciatori che non erano scesi in campo contro l'Empoli in una partita amichevole contro i ragazzi di Guidi. Per il resto della prima squadra lavoro tra campo e palestra.

Due tempi da venti minuti, entrambi giocati da Gini per mettere ritmo nelle gambe e ritrovare il fiato. Non si è risparmiato l'ex Psg tra corsa, scatti, cambi di direzioni ma soprattutto i contrasti. La risposta è arrivata ed è stata più che positiva. Wijnaldum ha bisogno di ritrovare il miglior ritmo, ma la qualità ieri si è vista.

Ha giocato in una formazione inedita, composta solamente dai giocatori fin qui scesi in campo col contagocce. Quindi Boer in porta, poi la difesa a quattro composta da Celik, Kumbulla, Llorente e il giovane Oliveras sulla fascia sinistra. A centrocampo oltre a Wijnaldum anche Camara e Tahirovic, con la coppia Belotti-Solbakken in attacco. Doppietta del "Gallo". Molto bene Llorente, soprattutto per le sue abilità con i piedi e nell'impostazione del gioco. In buone condizioni anche Camara. Amichevole terminata 2-2 (a segno Volpato con la Primavera).

Wijnaldum adesso ha davvero chiuso la fase del recupero. Nella partita non ha mai avuto paura di un contrasto, anzi, li cercava per recuperare il pallone e migliorare il suo pressing e quell'aggressività sul portatore avversario che tanto serve a Mourinho. Ieri il tecnico ha visionato il suo lavoro, si è complimentato con lui e non vede l'ora di poterlo schierare titolare nelle gare tra campionato ed Europa League. Ma intanto molto probabilmente partirà con la squadra per Lecce e se necessario Mou lo impiegherà nei minuti finali per fargli prendere ritmo. Altrimenti debutto rinviato alla prossima settimana, non contro il Salisburgo, ma all'Olimpico contro I’Hellas Verona. Ora continuerà a lavorare con la squadra, sia nella fase atletica, sia in quella tattica.

(Corsport)