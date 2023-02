Pugno duro con Zaniolo

IL TEMPO (L. PES) - I segnali di disgelo non sono bastati e la Roma con Zaniolo userà il pugno duro. Sarà resa nota oggi la lista per l'Europa League dei giallorossi, aggiornata dopo la chiusura del mercato invernale. Il club ha consegnato regolarmente l'elenco dei calciatori alla Uefa entro la mezzanotte, ma i nomi saranno resi noti soltanto in giornata dopo le verifiche relative al settlement agreement. Le tre aggiunte consentite saranno quelle di Llorente, Solbakken e Wijnaldum, che entrera dopo l'esclusione di settembre causa infortunio. Saranno tagliati, ovviamente, i nomi di Vina e Shomurodov, partiti in prestito a gennaio. Gli interrogativi sono legati a Karsdorp e Zaniolo, con il primo praticamente in lista, mentre il secondo sarà di fatto escluso. II club ha preso atto della lettera pubblicata nella serata di mercoledi, che però non cambierà le scelte prese dalla proprietà, che ha ritenuto tardive le parole del calciatore. Intanto è successo ancora, nella maniera più frustrante e umiliante. Quando si pensava che con Mourinho sulla panchina della Roma alcune serate non sarebbero più tornate, ecco che il quarto di finale di Coppa Italia contro la Cremonese all'Olimpico riporta i tifosi della Roma brutalmente indietro nel tempo. Proprio nella stagione in cui il tabellone della competizione (che manca dal 2008) aveva assunto un aspetto molto invitante, i giallorossi si regalano (e la regalano ai 60mila dell'Olimpico) una notte da incubo. La storia del tecnico portoghese racconta di occasioni fiutate, di competizioni messe nel mirino e poi conquistate, come la Conference League vinta lo scorso anno proprio per questo, con la preparazione lacunosa del match, e le scelte azzardate di due giorni fa lasciano perplessi. Un 2023 nel quale la squadra aveva acquisito certezze e ottenuto risultati, con una crescita che non può certo fermarsi adesso, con diciotto partite di campionato da giocare e l'Europa League da affrontare con serietà. Si ripartirà ancora una volta dall' Olimpico, dove a meno di 72 ore dalla sfida contro i grigiorossi di Ballardini arriva l'Empoli. I toscani sono in salute e stanno disputando un ottimo campionato, soprattutto dal punto di vista del gioco e della brillantezza fisica. Domani tomeranno in campo i titolari dopo il turnover di mercoledi, con Smalling, Matic, Zalewski, Dybala ed Abraham entrati soltanto nella ripresa. Si attende una reazione importante da parte della squadra, che non può aver interrotto bruscamente il cammino intrapreso dopo la ripresa, e che mai come in questa stagione si ritrova in piena lotta per la qualificazione alla Champions League. I giallorossi sono ad appena un punto dal terzo posto e a sole tre lunghezze dall'Inter seconda: c'e da lottare fino alla fine e restare nella mischia, dove nessuna delle big coinvolte sembra brillare per continuità.