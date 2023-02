Prova e riprova: Abraham spinge, la Roma ci conta

La decisione arriverà solo in extremis, domattina, quando a Cremona Tammy Abraham e José Mourinho decideranno cosa fare. Ma le possibilità che il centravanti inglese alla fine possa essere in campo da ieri sono in aumento. [...] Ieri Abraham si è allenato anche senza il supporto in carbonio a protezione del viso. [...] Sabato sera a Tammy sono stati i sei punti di sutura alla palpebra. La ferita è rimarginata, ma è chiaro come quello sia un punto delicato ed un’eventuale pallonata o anche colpo fortuito potrebbe riaprire di nuovo. Ecco perché, per massima sicurezza, a Cremona Tammy utilizzerà la maschera. Ma di buono che non è più ingombrante con la lente, sulla quale anche Mourinho aveva espresso delle perplessità.

(Gasport)