Pronta la delibera sullo stadio della Roma

IL TEMPO - A meno di un mese dal via libera della Conferenza dei servizi, il progetto per il nuovo stadio della Roma a Pietralata potrebbe ottenere già oggi l'ok della giunta capitolina per la manifestazione di interesse.

Lo stadio dovrebbe sorgere sulla collina tra via dei Monti di Pietralata, via dei Monti Tiburtini e via degli Aromi. Tutto intorno un parco, con vialetti e giardini. Previsto un playground con auditorium, campi da calcetto, da basket, da tennis e da padel. Un'area complessiva interessata che raggiunge i 160mila mila quadrati. La capienza dell'arena è di 55mila posti che potranno diventare 62mila per particolari eventi sportivi e musicali. Sono previsti 10mila stalli per i motorini e 4.044 posti auto. Mentre la "pancia" dello stadio conterrà aree ricettive, di benessere e di intrattenimento. Previsto il museo dell'As Roma, un fan store ufficiale, ristoranti vari, bar, un centro fitness e uno medico ed anche un asilo.