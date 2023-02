Primavera: Cesena ko, i giallorossi si riscattano

IL TEMPO (M. VITELLI) - Su la testa. La Roma Primavera torna a vincere battendo il Cesena 2-1 al Tre Fontane. Il risultato permette ai baby-giallorossi di consolidare la vetta della classifica del Primavera 1 portandosi a +4 sul Lecce secondo. In svantaggio un po' a sorpresa per il gol di Denes, la Roma si scuote subito e trova il pareggio con Keramitsis di testa. Nella ripresa, Cherubini colpisce la traversa prima del gol-partita di Pisilli, bravissimo a battere Galassi al termine di un bell' inserimento in area.

I ragazzi di Federico Guidi torneranno in campo mercoledì 15, quando nel turno infrasettimanale faranno visita al Bologna. E domani tocca alla Lazio, che alle 14.30 con diretta su Lazio Style Channel ospita al Fersini di Formello la Salernitana. Mister Stefano Sanderra dovrà fare a meno di due uomini importanti: il difensore Dutu e il bomber Crespi, entrambi squalificati per un turno dal giudice sportivo. Rientra invece Ruggeri. I biancocelesti sono al momento primi nella classifica del Girone B di Primavera 2 con due punti di vantaggio e tre sulla Virtus Entella.