Poteva andare meglio

IL TEMPO (L. PES) - Poteva andare peggio, ma anche decisamente meglio. L'urna di Nyon regala alla Roma gli spagnoli della Real Sociedad come avversari per gli ottavi di finale dell'Europa League. La squadra basca, dopo l'Arsenal e assieme ai connazionali del Betis (già affrontati dai giallorossi nella fase a gironi), rappresentavano l'insidia maggiore da incrociare nel percorso europeo per gli uomini di Mou. La squadra di Alguacil occupa, al momento, la terza posizione in Liga, alle spalle di Barcellona e Real Madrid, e con due punti di vantaggio sull'Atletico Madrid quarto in graduatoria. Un avversario, perciò, che non può contare su una grande esperienza europea, ma che in patria sta dando filo da torcere a chiunque. In questa stagione, tra l'altro, l'incrocio con squadre spagnole non è andato molto bene per la Roma, che nel gruppo C ha raccolto soltanto un punto (gra-zie al pari del Villamarin) nel doppio confronto con il Betis. La compagine d Siviglia, rispetto alla Real Sociedad, può vantare maggiore qualità in organi-co, ma Illaramendi e compagni sono tra le squadre più ostiche della competizione da affrontare. Indubbiamente nell'urna c'erano realtà molto meno attrezzate dei biancoblu iberici, come Ferencvaros, Fenerbahce o Union St. Gilloise. L'andata degli ottavi, non essendo i giallorossi teste di serie, si giocherà all'Olimpico (biglietti già in vendita dal pomeriggio di ieri per gli abbonati con vendita libera dal primo marzo) alle 18.45. Mentre il ritorno una settimana dopo (il 16 marzo) alla Reale Arena sarà alle 21. Un calendario degli appuntamenti insolito rispetto alle abitudini dei giallorossi nelle ultime campagne europee. L'anno scorso in Conference, infatti, la squadra di Mourinho ha disputato tutte le gare di ritorno della fase finale all'Olimpico (contro Vitesse, Bodo/Glimt e Leicester). L'ultima volta che un doppio confronto europeo ha visto volare i giallorossi in trasferta per la seconda gara, risale agli ottavi di finale dell'Europa League

2020-21. Contro lo Shakhtar Donestsk la squadra di Fonseca vinse l'andata in casa per

3-0, e bissò il successo a Kiev con un 2-1 firmato Borja Mayoral. Non sono arrivate reazioni al sorteggio da Trigoria, con i soli Maurizio Lombardo e Gianluca Gombar presenti in Svizzera per assistere agli accoppiamenti. Le altre sfide degli ottavi non regalano sfide di cartello, a parte un'interessante Sporting Lisbona-Arsenal.

Non va troppo male alla Juventus che pesca il Friburgo, squadra insidiosa che in Bundesliga è nel treno di testa. Il Manchester United, altra favorita per arrivare in fondo, se la vedrà con il Betis. Il viaggio è ancora lungo, ma Mourinho potrà, e soprattuto vorrà, dire la sua fino alla fine.