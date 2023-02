Poco turnover contro la Cremonese

Turnover ma non troppo, perche la Roma questa sera si gioca un obiettivo: la Coppa Italia. (...) Se i giallorossi dovessero superare i quarti di finale, tra loro e la finale ci sarebbe una tra il Torino e la Fiorentina (andata 4/5 aprile e ritorno 25/6), entrambe alla portata della formazione di Mourinho. Per questo motivo il tecnico portoghese non penser troppo alla gara di sabato contro l'Empoli (ancora all'Olimpico ore 18) e non stravolgerà la squadra. (...) Dovrebbe avere una chance Andrea Belotti, che ha giocato l'ultima da titolare il 13 novembre a Genova contro la Sampdoria. Al posto di Matic a centrocampo, invece, potrebbe toccare a Bove; se poi dovesse rimanere a riposo anche Pellegrini, non al top della condizione, spazio a uno tra Camara e Tahirovic, al fianco di Cristante. (...) In difesa possibile un turno di riposo per Smalling, con Kumbulla titolare insieme a Mancini e Ibanez.

(corsera)