Plusvalenze fittizie, arriva lo stop del Mef

Arriva puntuale la doppia stretta contro le plusvalenze fittizie delle società sportive annunciata dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti la settimana scorsa nella sua intervista a Telefisco, all'indomani dell'esplodere del caso Juventus. [...]

Prima di tutto si introduce una disciplina specifica per «le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche». [...]

A cambiare però, e questa è la seconda parte dell'intervento, sono anche le regole generali per le rateizzazione. Il testo attuale permette di fatto un regime di favore per le società sportive, che possono diluire la plusvalenza anche quando il «bene», in questo caso il giocatore, rimane per un solo anno nella proprietà del club, mentre le altre imprese hanno bisogno di mantenerlo in portafoglio almeno per tre anni per vedersi aprire le porte della dilazione. Il regime di favore, nato dal fatto che la velocità di cessione dei cartellini è mediamente maggiore rispetto ai beni della generalità delle imprese, viene ora abolito, allineando la disciplina dello sport a quella generale che impone di aspettare il triennio. [...]

(Il Sole 24 Ore)