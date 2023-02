Perché José è José

C'è tutto Mou nel secondo posto di questa Roma che ora ha 8 punti in più e 4 sconfitte in meno rispetto all'anno scorso. C'è una squadra che va oltre le proprie specificità e i propri limiti, apparentemente lunga ma corta, e che dà sempre il massimo di sé. C'è Mou che non può fare a meno della sua cristalleria (Dybala, Matic, Abraham e Pellegrini), ogni tanto vorrebbe preservarla, ma non gli è possibile. C'è Mou che deve portare a casa il risultato, non può preoccuparsi della bellezza e se con questa Roma arriverà quarto sarà un miracolo. [...]

I disastri che sta combinando a Roma, poi, si chiamano un trofeo internazionale riportato dopo 61 anni e un posto prezioso dopo 21 partite su 38. Con la sesta squadra, per qualità. I soldi su soldi? Sette milioni nell'ultima campagna. [...]

(corsport - I. Zazzaroni)