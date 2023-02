Pellegrini, intoccabile per forza

Nel momento più strambo possibile, dopo due sconfitte molto diverse tra loro, José Mourinho sembra orientato a ripartire dalle certezze: contro l’Empoli rivedremo una Roma molto simile a quella di Napoli. (...) Di sicuro ci sarà Lorenzo Pellegrini, che mercoledì sera dopo essersi sottoposto ai controlli antidoping ha manifestato un certo disappunto per le indiscrezioni filtrate sulle sue condizioni fisiche. Pellegrini non ha un problema muscolare e in questo momento non ha nemmeno un fastidio alla coscia, colpita duro qualche settimana fa. Le sue difficoltà derivano dallo stato atletico, che è stato depotenziato dalla mancanza di allenamenti successivi al trauma. Mourinho è consapevole della situazione ma preferisce recuperare Pellegrini facendolo giocare, non vedendo in panchina opzioni altrettanto valide. (...)

(corsport)