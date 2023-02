Pellegrini con Dybala dietro Tammy

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Ultima seduta prima della partenza per Lecce. Regolarmente con la squadra Wijnaldum, che oggi si siederà nuovamente in panchina, sperando anche di giocare qualche minuto. Non sarà invece convocato Karsdorp: l'olandese è alle prese con un problema e non si è allenato a Trigoria per tutta la settimana. Prosegue il percorso riabilitativo di Spinazzola e Darboe: il primo potrebbe lavorare col gruppo già da lunedì, mentre il centrocampista è agli step finali della riabilitazione dopo la lesione del legamento crociato. Oggi in campo scenderà la stessa squadra che ha battuto l'Empoli: invariata la difesa, mentre Zalewski si approprierà della fascia destra, con El Shaarawy che agirà da esterno sinistro. A centrocampo confermata la coppia Matic-Cristante, con Dybala e Pellegrini a dare supporto a Tammy Abraham.