Passo avanti per lo stadio della Roma a Pietralata

L'As Roma potrebbe festeggiare i suoi cento anni con un nuovo stadio nel quartiere di Pietralata. L'iter burocratico per la realizzazione dell'impianto sportivo procede infatti secondo i tempi previsti e da ultimo con l'approvazione della delibera sul pubblico interesse da parte della giunta capitolina. Lo ha annunciato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. […] La realizzazione dell'impianto sportivo sarà «strategica» perché avrà il potere di rilanciare tanto l'As Roma quanto l'intera città e riportarle «nell'olimpo del calcio mondiale», spiega il ceo della squadra, Pietro Berardi. […] Nondimeno il nuovo stadio riuscirà ad attirare turisti, sportivi e tifosi da tutto il mondo e risulterà cruciale per il sistema calcistico cittadino e nazionale anche in «chiave Euro 2032», aspetto su cui Berardi afferma di aver riscontrato l'assenso anche di Gabriele Gravina, presidente della Figc.

(Milano Finanza)