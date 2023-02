Ottavi, la Lazio giocherà in casa martedì 7 marzo

Aspettando il nome dell'avversaria, la Lazio sa già che giocherà l'andata degli ottavi di Conference League all'Olimpico martedì 7 alle ore 18.45 e non giovedì 9, quando anche la Roma dovrà giocare in casa l'andata degli ottavi di Europa League. (...) Entrambe le squadre non sono testa di serie nelle rispettive competizioni e devono giocare l'andata in casa. In base alla regola 22, nei casi in cui non è possibile giocare in due giorni consecutivi, l'unica data utile é il martedì. E in questo caso priorità all'Europa League rispetto alla Conference. (...)

(corsport)