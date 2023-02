Ora Juve e Roma fanno paura a tutti

In altri momenti avremmo detto che è stato il bilancio finale delle italiane a fare notizia. Già, perché non capita spesso - dopo aver vinto tre partite di Champions - di poter festeggiare un en plein anche tra Europa League e Conference. Con Juve, Roma, Lazio e Fiorentina di corsa agli ottavi. (...) A braccetto con la Juve si ritrova meritatamente negli ottavi di Europa League anche la Roma, che ha superato il Salisburgo, confermando di avere qualità superiori di squadra. Dopo il gol di Belotti, è arrivato il sigillo di Dybala che ha completato una manovra collettiva di primissimo livello, con Spinazzola tornato in grande forma. Ma tutta la Boma, sospinta da un pubblico fantastico, è stata all'altezza della situazione, centrando il traguardo già nel primo tempo e controllando la partita nella ripresa. D'altronde la Roma è una Squadra nel senso pieno della parola, che può permettersi di far entrare a partita iniziata giocatori come Abraham, Wijnaldum, EI Shaarawy, per citare soltanto alcuni nomi eccellenti. E in un lotto di concorrenti di alto livello, come l'Arsenal, il Manchester United, la stessa Juve, il Siviglia, e potremmo andare avanti, la Roma può sicuramente recitare un ruolo importante. Perché c'è davvero tutto: una società forte e generosa, un allenatore speciale, una squadra ricca di alternative e talento e - come detto - un pubblico che non fa mai mancare il suo entusiasmo. Un pieno di amore e passione che anche ieri sera - e non è retorica - ha dato una spinta in più. Con un Olimpico così è, davvero, tutto possibile.