Oltre 1500 tifosi nel nome di Roma

[...] Oltre 1500 tifosi hanno sfidato il freddo e spostato impegni personali o lavorativi pur di non far mancare il proprio sostegno alla squadra di José Mourinho: sono 1400 i tifosi che occuperanno i settori dedicati ai tifosi ospiti (Zona Sud, Primo anello settori 127-128-129, secondo anello settore 228), diversi altri hanno acquistato alcuni tagliandi nelle tribune centrali che offrono una visuale perfetta del manto erboso della Red Bull Arena. In tanti sono arrivati già ieri in città, scoprendo le bellezze dell'Austria ma colorandola di giallorosso con sciarpe sempre ben visibili. Il resto arriverà nella giornata di oggi, sfidando anche le difficoltà organizzative, visto il blackout dei sistemi operativi di Lufthansa che ha fatto registrare diverse ore di ritardo sui voli in programma e cancellandole diversi, mettendo già in crisi molti tifosi per il viaggio di ritorno. Ma ci sarà modo di pensarci dopo la notte della Red Bull Arena. [...]

(Il Romanista)