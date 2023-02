Olimpico Pieno. Due gare decisive in cinque giorni

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Due gare decisive in cinque giorni allo stadio Olimpico. La Roma, che ieri è tornata ad allenarsi a Trigoria dopo la sconfitta in Austria per l'andata dei playoff di Europa League, è chiamata subito a una prova di maturità nelle prossime due sfide casalinghe. Pochi allenamenti in vista di domani sera, quando i giallorossi affronteranno il Verona di Zaffaroni. La partita con i gialloblù è di fondamentale importanza per rimanere in zona

Champions dopo il mezzo passo falso al Via del Mare di Lecce. Quella di domani si preannuncia come una gara delicata: il Verona è in piena lotta per evitare la retrocessione, e arriva all'Olimpico in un ottimo periodo di forma, avendo perso solamente una volta nelle ultime cinque partite, pareggiando con Lazio e Udinese e vincendo contro Lecce e Salernitana. Tra nuovi innesti e la voglia di non lasciarsi andare la squadra gialloblu sta dimostrando di poter lottare fino all'ultimo per restare in serie A. Mourinho, anche in vista del fondamentale ritorno di Europa League, dovrà necessariamente gestire le forze dei propri giocatori, soprattutto dopo aver schierato lo stesso undici contro Lecce e Salisburgo. Il tecnico dovrà inoltre fare a meno di Paulo Dybala: l'attaccante, fermatosi all'intervallo del match alla Red Bull Arena, ha accusato un sovraccarico al flessore sinistro, ma dovrebbe recuperare in tempo per la sfida di ritorno contro il Salisburgo. I giallorossi potranno inoltre contare sulla spinta dei propri tifosi, pronti a riempire nuovamente lo stadio Olimpico. Per le prossime due sfide sono stati infatti venduti più di 120mila biglietti: mentre la gara contro il Verona è già sold-out, mancano pochissimi posti in Tribuna D'Onore per il tutto esaurito in Europa League.