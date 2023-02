Oggi la ripresa: Abraham resta da valutare

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Oggi pomeriggio la Roma torna ad allenarsi a Trigoria.

Dopo il giorno di riposo concesso da Mourinho ai suoi calciatori in seguito alla qualificazione agli ottavi di Europa League, al Fulvio Bernardini inizia la preparazione in vista della ventiquattresima giornata di Serie A. I giallorossi saranno in campo per una seduta di scarico, con una divisione tra chi ha giocato e chi è rimasto in panchina nella sfida contro il Salisburgo. Abraham rimane in dubbio per la gara di martedì allo

Zini di Cremona: l'attaccante inglese - come sottolineato da Mourinho nel postpartita di giovedì - dopo l'intervento alla palpebra inferiore fatica ancora a trovare confidenza con la mascherina protettiva, che va a limitare la sua coordinazione. L'attaccante avrà comunque a disposizione tre giorni per provare a guadagnarsi una maglia da titolare:

al suo posto è pronto Belotti. Con tutta la rosa a disposizione, il tecnico portoghese

potrà permettersi di ruotare alcuni elementi, dando chance a giocatori che fino a ora hanno trovato poco spazio. In difesa ballottaggio aperto tra Kumbulla e Llorente per prendere il posto dello squalificato Smalling. In mezzo al campo potrebbe esserci l'esordio dal primo minuto di Wijnaldum. L'olandese, che dal ritorno dall'infortunio ha già collezionato 36 minuti, potrebbe infatti prendere il posto di Cristante: l'ex Atalanta è uno dei due diffidati della gara ( l'altro è Mancini, che con l'assenza di Smalling sarà titolare) e un cartellino giallo gli costerebbe il big match del 5 marzo all'Olimpico contro la Juventus. In attacco possibile turno di riposo per uno tra Dybala e Pellegrini per far giocare nuovamente Solbakken.