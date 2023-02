Odissea austriaca: pestati e fermati

IL ROMANISTA (F. PASTORE) - Adesso sono entrambi a Roma, al sicuro. Ma la trasferta di Salisburgo per i due malcapitati è stata simile a un'odissea. Protagonisti loro malgrado padre e figlio. L'episodio va in scena al termine della sfida di Europa League, quando i romanisti defluiscono dal settore dedicato. Ad attenderli nei pressi dello stadio le consuete navette. L'ultimo bus però non apre le porte, qualcuno iniziare a spazientirsi e sbatte con le mani sui finestrini. A quel punto arriva la reazione scomposta della polizia in spropositato assetto antisommossa: spintoni, pugni e calci ai tifosi. Fra loro anche Marco Monaci, invalido al cento per cento, e suo figlio sedicenne. [...] Il ragazzo viene ammanettato e legato a una rete, mentre il padre ferito viene trasportato in ospedale. [...]