Notte di sesso con Zaniolo: "Quella ragazza non sono io"

Sui social girano sei audio in cui una ragazza romana racconta la sua notte di sesso con Nicolò Zaniolo dentro un parco giochi nel quartiere di Talenti. Qualcuno, convinto di riconoscere la voce della protagonista, ha pubblicato foto, nome e profilo Instagram. I dati però sono errati, infatti non è lei la ragazza di cui si parla. C.S., 30 anni, ha denunciato tutto alla polizia postale e poi si è sfogata con l'Adnkronos: "Quella voce non è la mia. Hanno tirato in ballo una persona che non c'entra nulla, che la mattina alle 5 si alza per andare a lavorare e che da 11 anni è fidanzata con lo stesso uomo".

(corsera)