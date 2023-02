La Roma ha vinto l’arbitrato internazionale contro lo sponsor tecnico. New Balance aveva accusato il club di aver concluso un contratto con un altro sponsor (Adidas) per le stagioni 2023-24 e seguenti, in violazione della clausola di prelazione (Right of First Refusal). Per l’Arbitro Unico la Roma ha rispettato la clausola e così ha rigettato integralmente le richieste di New Balance che chiedeva di inibire l’esecuzione del nuovo contratto con Addias.

(corsera)