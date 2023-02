Mourinho, voglia di andar via o mossa psicologica?

Una «mourignata» o qualcosa di più profondo e preoccupante? Le parole dello Special One dopo Roma-Verona 1-0, conclusa con il tecnico portoghese al centro di un «cerchio magico» con tutti i suoi giocatori, sono diventate il primo argomento di discussioni tra i tifosi giallorossi: «Mi dispiace che la gente non dia alla squadra il credito che merita. Sono grato ai ragazzi per tutto quello che hanno fatto. Io posso essere criticato ma devo proteggere i miei ragazzi perché meritano di più. A fine stagione parlerò perché ho molte cose da dire» [...] La tifoseria, così, si è spaccata in due. I pessimisti vedono già l’addio di Mourinho a fine stagione, con un anno di anticipo sulla scadenza del contratto fissata per il 2024. Gli ottimisti vedono una vecchia tattica di Mou, perfetta per caricare l’ambienta in vista della partita di giovedì sera contro il Salisburgo, quando i giallorossi dovranno rimontare lo 0-1 dell’andata. [...]

(Corsera)