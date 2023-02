Mourinho, un punto di ripartenza: «Campo orribile, non era facile»

Non protesta contro l'arbitro, non contesta il mercato e non critica Abraham per i gol sbagliati. José Mourinho, anche se visibilmente scocciato per l'1 a 1 contro il Lecce, prova a fare buon viso. E allora il cartellino rosso che avrebbe dovuto prendere Strefezza, i cambi mediocri e le tre palle gol mangiate dall'inglese, diventano solo un dettaglio di una partita aggressiva. (...) «Due o tre anni fa la Roma avrebbe avuto zero punti e partita persa, ora abbiamo questo tipo di mentalità». Lo dice perché negli spogliatoi ha sentito i giocatori lamentarsi: «Erano poco felici del risultato. Nonostante avessero lavorato tanto. È solo un punto e la gente non è contenta. E fantastico sentire questa evoluzione di mentalità. Abbiamo gli stessi punti del Milan ed è una cosa che non ci aspettavamo la scorsa stagione». (...). Insomma, la classifica sorride a José, ma i problemi della Roma sono evidenti. A partire dalle sostituzioni: per Matic, Pellegrini e Abraham, sono entrati Wijnaldum Solbakken e Belotti. (...) L'unico a dare segnali positivi, però, è stato il Gallo, gli altri due sono apparsi (giustamente) in affanno: «Gini ha giocato dieci minuti, gli manca intensità e velocità. Il Gallo sta arrivando alla condizione fisica per essere utile. Adesso dovremo giocare tre partite a settimana, ma sono contento per i ragazzi e nessun rammarico». (...)

(Il Messaggero)