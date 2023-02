Mourinho soddisfatto ma non troppo: "Potevo anche andarmene a dicembre"

José Mourinho ha fatto una scelta ed è quella di puntare tutto sul campionato. Lo ha certificato mettendo i titolari contro l'Empoli e schierando le riserve contro la Cremonese in Coppa Italia. Nonostante la vittoria per 2-0 contro i toscani, il tecnico è apparso polemico e si è lamentato della rosa corta e dei cambi non all'altezza. Inoltre ha parlato del suo possibile addio in questa sessione di calciomercato: "Potevo andare via a dicembre e non l'ho fatto, sono rimasto qui. Questa è la mia vita". Sulle difficoltà: "Ogni infortunio per noi è un problema. Ogni giocatore che abbassa la forma per noi è un problema. Con una partita alla settimana possiamo fare bene, quando ne giochiamo tre diventa più difficile".

Successivamente si è soffermato su Camara e Solbakken: "Il calciatore norvegese ancora non capisce le dinamiche. Se devo sostituire Dybala non faccio entrare uno che non conosce la differenza tra 5-3-2 o 3-4-1-2. Camara è stato preso per sostituire Wijnaldum, non deve fare storie ma aiutare".

Intanto Abraham ha le idee chiare: "Voglio vincere un trofeo. Siamo in corsa per l'Europa League, lotteremo per tutto".

