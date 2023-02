Mourinho: "Smalling resta? Non spetta a me. Potevo andare via a dicembre, invece..."

La Roma batte 2-0 l'Empoli e Mourinho è rimasto soddisfatto della prestazione dei suoi: "Abbiamo giocato trenta minuti molto buoni, poi ci siamo abbassati perché è la nostra natura. Altre squadre possono cambiare nella ripresa, noi no. Se avessi schierato questa formazione contro la Cremonese avremmo vinto, ma oggi no". Successivamente lo Special One ha rivelato di essere stato vicino all'addio: "Potevo andare via a dicembre, ma sono ancora qui".

Poi l'analisi sui singoli: "Camara non lo abbiamo comprato, è stato preso per aiutare con le sue caratteristiche e i suoi limiti. Solbakken deve ancora capire la differenza tra 5-3-2 o 5-2-1-2. Zaniolo? Il problema non è mio, ma della società". Infine il commento su Smalling: "Non posso fare nulla per convincerlo a firmare il rinnovo".

(gasport)