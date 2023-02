Mourinho: "Prima mezz'ora ottima sul piano del gioco"

IL TEMPO (M. CIRULLI) - «Negli spogliatoi avevo detto ai calciatori di entrare in campo con uno zaino pieno di frustrazione dopo la sconfitta con la Cremonese», così ha esordito José Mourinho nel post-partita di Roma-Empoli. Il tecnico portoghese ha poi analizzato la gara, evidenziando i limiti della sua squadra: «Nei primi 30 minuti si è visto il piano di gioco che avevamo preparato, poi abbiamo abbassato l’intensità. Perché Dybala non era al massimo, perché Pellegrini ha giocato 90 minuti solo tre giorni fa. Facciamo quello che possiamo, oggi abbiamo ottenuto tre punti contro una squadra difficile».

Lo Special One ha poi analizzato le prestazioni recenti di Abraham e Belotti: «Il contributo di Tammy per noi è molto importante, oggi ha fatto benissimo, anche nel secondo tempo, ha aiutato la squadra in entrambe le fasi, sta vivendo un momento positivo. Belotti è arrivato da noi tardi e ha avuto qualche infortunio, il suo contributo con la Cremonese è assimilabile a quello di Abraham oggi, sta bene. Nel calcio possono giocare solo in 11, non posso farli giocare insieme perché poi non avremmo attaccanti in panchina».

Infine Mourinho ha parlato anche delle situazioni delicate di Smalling e Zaniolo, con il primo che ha raggiunto il numero prefissato di presenze per il rinnovo automatico del contratto: «Zaniolo è un problema della società, io non posso fare nulla, se la devono vedere loro. Per quanto riguarda Smalling, non sono io che devo convincerlo, deve decidere lui, vedremo a giugno. Io potevo andare via a dicembre, ma ho deciso di rimanere qui».

Al termine della partita ha parlato ai microfoni di Dazn anche Tammy Abraham, che con il gol di oggi è tornato a segnare all’Olimpico in campionato dopo la doppietta nel derby del 20 marzo: «Era passato tanto tempo dall’ultimo gol qui, sono contento, ma sono ancora più felice per i tre punti». Un pensiero è andato anche a Dybala, autore dell’assist: «È un giocatore speciale, con lui c’è una grande intesa, dobbiamo continuare a giocare così». Sogna in grande il centravanti inglese, che vuole continuare a vincere con la maglia giallorossa: «Voglio portare un altro trofeo a Roma, voglio farlo per i tifosi e per la città, ma per riuscirci devo continuare a segnare».