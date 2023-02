Mourinho, panchina sparita: riduce sempre di più il minutaggio dei non titolari

Messaggi chiari. Diretti. Anche se poi, volutamente dribblati nel post-gara. Ma Mourinho, che nella prima partita dopo la partenza di Zaniolo fa la prima sostituzione al minuto 83, quando almeno 3-4 elementi a Lecce erano in apnea già intorno all'ora di gioco, non può passare inosservato. No, non può essere una casualità. «I giocatori erano in forma». In realtà erano in grande difficoltà atletica. Sembra quindi una scelta netta. Della serie: questi ho e con questi vado fino in fondo. Anche perché la decisione va di pari passo con una panchina che di settimana in settimana si accorcia sempre di più. [...] Qualche dubbio, giocando sempre gli stessi, esiste. Nel giro di una settimana, dopo Empoli, anche a Lecce la Roma si è spenta poco dopo l’ora di gioco. Venti-venticinque minuti sulle gambe con la differenza che un conto è gestire una partita, tra l'altro dopo una fatica di coppa, un'altra doverla vincere ma avendo usufruito di una settimana di lavoro. E la stagione è ancora lunga: all'appello mancano almeno 16 gare di campionato e quelle di Europa League. Con giovedì che diventa già un crocevia. Non per il risultato ma per le scelte di chi mandare in campo.

(Il Messaggero)