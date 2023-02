Mourinho: “Falliti gol incredibili”. Pinto: “Il rinnovo? Tema interno”

Alla fine è dispiaciuto per la sconfitta, anche se a preoccupare Mourinho sono più le condizioni di Dybala, (...) La Joya sarà monitorato con gli esami strumentali del caso, ma la sua presenza con il Verona è a forte rischio. Poi c’è la partita, che a Mou non era dispiaciuta. “Abbiamo dominato, siamo stati sempre in controllo. Prendere gol così è ingiusto, ma questo è il calcio. Il problema è aver sbagliato gol incredibili: per vincere serve segnare. Tra l’altro ci manca anche un rigore netto, siamo stati sfortunati con il cambio dell’arbitro“. (...) Prima della partita, invece, Tiago Pinto era tornato così sulle parole di Mou della vigilia: “È un tema da risolvere internamente“.

(gasport)