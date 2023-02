Mourinho esplode: «Bravi ai miei ragazzi. La gente non dà credito, fuori luogo certi fischi»

IL TEMPO (M. CIRULLI) - «Ho fatto i complimenti ai miei ragazzi, oggi hanno vinto loro», così Mourinho ha esordito nel post partita di Roma-Lecce. Il tecnico portoghese ha poi parlato del clima intorno alla sua squadra, dopo l'ennesimo sold out consecutivo: «Tutto esaurito non vuol dire nulla, se lo stadio è come quello con il Bodo, allora la partita si vince da sola, altrimenti diventa difficile. La gente non dà il credito giusto alla squadra, ci sono giocatori che dovevano giocare in Serie C e oggi fanno i titolari nella Roma. I tifosi devono capire che sulla fascia destra non ci sono più Cafu e Maicon, e i fischi dopo un passaggio sbagliato e un pallone perso sono fuori luogo». Lo Special One si è poi concentrato sulle seconde linee che hanno giocato oggi: «A Belotti è mancato soltanto il gol, Spinazzola e Karsdorp tornavano dopo mesi di infortunio, bravo anche Solbakken, migliora giorno dopo giorno. Abbiamo giocato bene, se si può parlare di bel gioco contro una squadra fisica come il Verona».