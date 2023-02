Mourinho a testa alta contro il mal di gol

Meglio un calcio d’angolo che un calcio di rigore. Una battuta, certo. Ma con un fondamento di verità. Prendiamo la gara contro l’Empoli: primi due tiri dalla bandierina, due esecuzioni identiche e due reti, entrambe di testa. Prima la schiacciata dritta e potente di Ibanez, poi la deviazione in diagonale di Abraham. [...] Analizzando i numeri che accompagnano la Roma, si arriva comodamente alla verità: con la doppietta dei toscani, sono 9 le reti che i giallorossi hanno realizzato sfruttando l’uso del capoccione. La Roma ha messo la testa a posto, verrebbe da dire.

(corsera)