Mou vuole la vendetta: la Roma a Cremona per la Champions

Meno uno. Alla fine del mese di febbraio e all'ultima sfida «facile» del calendario giallorosso. Con marzo arriverà il mese della verità, tra campionato - con la gara contro la Juventus e il derby - e gli ottavi di finale di Europa League. Domani alle 18.30 la Roma volerà a Cremona alla ricerca di una vittoria fondamentale in ottica Champions League. Con i tre punti i giallorossi aggancerebbero al secondo posto l'Inter - sconfitta ieri a Bologna. Ma di facile la Cremonese ha solo i contorni di un ultimo posto in classifica con zero vittorie all'attivo. I ragazzi di Mourinho con i grigiorossi hanno un conto in sospeso. La sconfitta in Coppa Italia ancora brucia e a Trigoria cova la voglia di rivincita. Una leva emotiva che Mourinho sa sfruttare meglio di chiunque altro. Che l'avversario si chiami Cremonese o Juventus. Non c'e differenza per il portoghese quando bisogna toccare le corde dell'orgoglio. [...]

(La Repubblica)