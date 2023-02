Mou vince e coccola Abraham. Poi rivela: "Stavo per andare via"

La Roma vince 2-0 contro l'Empoli grazie ai gol di testa di Ibanez e Abraham arrivati nei primi sei minuti di gioco e porta a casa una partita mai in discussione. Al termine della gara Mourinho ha trattato numerosi temi: "Penso che con questa squadra contro la Cremonese, vinciamo. Però oggi non avremmo vinto. Questa è la nostra realtà. Facciamo il massimo. Oggi ho detto ai miei ragazzi che dovevamo entrare in campo con uno zaino pieno di frustrazione. E così abbiamo fatto".

Successivamente si è soffermato su Zaniolo ("È un problema della società e lui deve risolvere con loro") e Smalling ("Non posso fare niente per convincerlo. Io potevo andare via a dicembre e sono rimasto qua").

«Ha avuto un piccolo periodo in cui mi ha creato dei dubbi – afferma Mourinho su Abraham -. Non sulla sua qualità, ma sul suo stato di forma. Nell’ultimo periodo anche se non fa gol, il suo contributo è molto importante. Ha fatto tutto bene. Gol, ha lottato, cresce l’intesa con Dybala».

