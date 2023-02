Mou resta senza punte: l'organico è sempre più corto

Mourinho perde i pezzi. Si è chiuso il mercato di gennaio con l'appendice

turca e la Roma, già con un organico corto - con il quale, secondo l'allenatore, andare in

Champions sarebbe un miracolo - si ritrova con due attaccanti in meno: Zaniolo e Shomurodov. Dal primo gennaio è arrivato Solbakken, è vero, ma il suo contributo va considerato parziale. Innanzitutto perché è stato escluso dalla lista Uefa, che non potrà essere modificata dopo la partenza di Zaniolo. La Roma resta così, con un senso di parzialità che si porta dietro dall'inizio della stagione, acuito dalle ultime operazioni di mercato. Il terzo posto conquistato nell'ultima giornata, i 40 punti conquistati dopo ventuno giornate sono mostrati con orgoglio da Mourinho, che non ha preso bene la partenza di Zaniolo senza avere la possibilità di sostituirlo. […] Zaniolo era stato utilizzato da Mourinho da trequartista, a volte anche da seconda punta al fianco di Abraham. Ora viene meno un giocatore che, numeri alla mano, ha dato un contributo minimo in questa stagione: un gol in serie A, un gol e tre assist in Europa League. Abraham ha superato il periodo di flessione, è tornato ad essere un titolare inamovibile. Belotti deve ancora dimostrare il suo valore e meritare la conferma. Una delle pochissime cerrezze di Mourinho resta Dybala. L'argentino è uno degli artefici degli otto punti in più in classifica rispetto allo scorso campionato, anche se nelle ultime tre partite non è riuscito a incidere come in pas-sato. Ma è lui che può fare la differenza, spingere la Roma verso la Champions e colmare le lacune che si sono create in attacco: la Joya può giocare da trequartista, da seconda punta, finanche da falso nueve.

Il modulo scelto nelle ultime partite, con Dybala e Pellegrini dietro Abraham, sembra quello sul quale insistera Mourinho nel prosieguo della stagione. [...]

(corsport)