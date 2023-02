Mou prova a vincere senza Joya

E' l'ora delle scelte per Mourinho, il quale sarà costretto a fare turnover contro l'Hellas Verona. La gara odierna è fondamentale per rimanere aggrappati alla corsa verso la Champions, ma lo è anche quella di giovedì contro il Salisburgo in Europa League. Stasera non ci sarà Dybala, mentre Pellegrini oggi ripeterà il test e poi si capirà se potrà sopportare il doppio impegno, ma dovrebbe andare in panchina. Matic sta accusando la stanchezza, così come El Shaarawy, che però resta uno dei più propositivi. Contro gli scaligeri si potrebbero rivedere Belotti, Camara, Bove e Solbakken, ma le scelte sono complicate e non possono essere sbagliate. Si scalda Karsdorp, il quale ha bisogno di mettere minuti nelle gambe dopo il lungo stop: il terzino olandese è in ballottaggio con Celik, mentre a sinistra dovrebbe esserci Zalewski. Anche Wijnaldum deve ritrovare brillantezza e con grande probabilità lo vedremo nuovamente in campo, ma probabilmente a gara in corso.

(Il Messaggero)