Mou, poco turnover contro la sorpresa Cremonese

Vero, il caso Zaniolo ha cannibalizzato l’attenzione dei tifosi della Roma, ma il calcio giocato deve avere un fascino invincibile se si pensa che stasera contro la Cremonese l’Olimpico registrerà l’ennesimo tutto esaurito stagionale. Un dato che fa da termometro all’’interesse che la Coppa Italia ha per i giallorossi. (...) Probabilmente, complice l’acciacco muscolare rimediato da Abraham domenica al Maradona, Mou potrebbe rilanciare Belotti fin dal primo minuto a far coppia con Dybala. (...) Possibile che sia dato un turno di riposo anche a Matic, uscito anche lui affaticato muscolarmente dal match contro la capolista. Per questo crescono le chance di vedere dal primo minuto uno dei due baby, Tahirovic e Bove (...) La vera buona notizia per la Roma, comunque, arriva da Wijnaldum, che ha avuto il via libera per tornare in gruppo dopo l’infortunio di agosto. Non è escluso che già da oggi – oppure da sabato contro l’Empoli – l’allenatore portoghese cominci a convocarlo (...)

(gasport)